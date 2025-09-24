https://ria.ru/20250924/peskov-2043994694.html
Песков: в Молдавии очень много сторонников более сбалансированной политики
Песков: в Молдавии очень много сторонников более сбалансированной политики
2025-09-24T13:07:00+03:00
дмитрий песков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. В молдавском обществе очень много людей являются сторонниками более сбалансированной политики, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Но еще раз повторяем, даже в самой Молдавии, в самом молдавском обществе очень много людей являются сторонниками более сбалансированной политики", - сказал Песков журналистам.
