Песков: позиции Украины будут ухудшаться при отказе от переговоров - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 24.09.2025
Песков: позиции Украины будут ухудшаться при отказе от переговоров
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказал Песков журналистам.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказал Песков журналистам.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Кремле оценили видение Зеленского ситуации вокруг Украины
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДмитрий ПесковВ мире
 
 
