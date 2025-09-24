https://ria.ru/20250924/peskov-2043994174.html
Песков: позиции Украины будут ухудшаться при отказе от переговоров
Песков: позиции Украины будут ухудшаться при отказе от переговоров - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: позиции Украины будут ухудшаться при отказе от переговоров
С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:07:00+03:00
2025-09-24T13:07:00+03:00
2025-09-24T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. С каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут только ухудшаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Они должны не забывать, что с каждым прожитым днем, когда украинская сторона отказывается от переговоров, позиции украинской стороны переговорные будут только ухудшаться. Это реальное положение дел, и динамика на фронтах более чем красноречиво об этом свидетельствует", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250924/zelenskiy-2043992304.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, В мире
Песков: позиции Украины будут ухудшаться при отказе от переговоров
Песков: с каждым днем отказа от переговоров позиции Украины будут ухудшаться