Киев занял пассивную позицию в вопросе урегулирования, заявил Песков
2025-09-24T12:59:00+03:00
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киевский режим в вопросе урегулирования ушел в пассивную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию", - сказал Песков журналистам.
