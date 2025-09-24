https://ria.ru/20250924/peskov-2043992011.html

Киев занял пассивную позицию в вопросе урегулирования, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Киевский режим в вопросе урегулирования ушел в пассивную позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Киевский режим, между тем, сейчас абсолютно ушел в пассивную позицию", - сказал Песков журналистам.

2025

