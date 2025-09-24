https://ria.ru/20250924/peskov-2043991403.html
СВО обеспечивает интересы России, заявил Песков
СВО обеспечивает интересы России, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
СВО обеспечивает интересы России, заявил Песков
Действия России - это не бесцельная война, а обеспечение ее интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Действия России - это не бесцельная война, а обеспечение ее интересов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших Вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию. Война эта не бесцельная. Война эта для того, чтобы обеспечить нашу безопасность и наши интересы и ликвидировать первопричины того конфликта, который сейчас есть между Россией и Украиной, который, собственно, есть в области вообще европейской безопасности", - сказал Песков журналистам.
СВО обеспечивает интересы России, заявил Песков
