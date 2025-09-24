https://ria.ru/20250924/peskov-2043962488.html

Лучше растянуть действия ВС России по времени, чем спешить, заявил Песков

Лучше растянуть действия Вооруженных сил РФ по времени, чем спешить и увеличить количество потерь, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

рбк (медиагруппа)

дмитрий песков

россия

безопасность

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Лучше растянуть действия Вооруженных сил РФ по времени, чем спешить и увеличить количество потерь, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы идем вперед очень аккуратно, чтобы не подрывать потенциал наш наступательный. Это очень продуманные действия. И здесь лучше растянуть их по времени, чем спешить, пытаться приурочить к чему-то какие-то победы, но при этом увеличить количество погибших", - сказал Песков в интервью радио РБК.

россия

2025

