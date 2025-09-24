https://ria.ru/20250924/peskov-2043960714.html

Песков: подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг Путина

Песков: подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг Путина - РИА Новости, 24.09.2025

Песков: подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг Путина

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина. Это абсолютно непригодны факт, он хорошо известен и вряд ли кто-то может это оспаривать", - сказал Песков в интервью радио РБК.Песков также сообщил, что у него нет сомнений, что те, кто поддерживает Путина, готовы на дополнительную сбалансированную нагрузку в нынешних условиях."Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы. Является ли она сбалансированной? Да, является. Во многих странах принимаются гораздо более кардинальные пакеты кризисного развития. Этих стран огромное количество", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента также отметил, что прямая линия россиян с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет ближе к концу декабря.

