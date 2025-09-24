https://ria.ru/20250924/peskov-2043960714.html
Песков: подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг Путина
Песков: подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг Путина - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг Путина
Подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:53:00+03:00
2025-09-24T11:53:00+03:00
2025-09-24T13:09:00+03:00
рбк (медиагруппа)
владимир путин
дмитрий песков
россия
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_69:0:3029:1665_1920x0_80_0_0_6a3dcbc92c005abaea984231f99175a8.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина. Это абсолютно непригодны факт, он хорошо известен и вряд ли кто-то может это оспаривать", - сказал Песков в интервью радио РБК.Песков также сообщил, что у него нет сомнений, что те, кто поддерживает Путина, готовы на дополнительную сбалансированную нагрузку в нынешних условиях."Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы. Является ли она сбалансированной? Да, является. Во многих странах принимаются гораздо более кардинальные пакеты кризисного развития. Этих стран огромное количество", - сказал Песков.Пресс-секретарь президента также отметил, что прямая линия россиян с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет ближе к концу декабря.
https://ria.ru/20250829/putin-2038252204.html
https://ria.ru/20250919/opros-2042915502.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/11/2042529247_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_5208cdd8e5a69a321c533d67b55ab9c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рбк (медиагруппа), владимир путин, дмитрий песков, россия, политика
РБК (медиагруппа), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Россия, Политика
Песков: подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг Путина
Песков: подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг Владимира Путина
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян консолидировано вокруг президента РФ Владимира Путина, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Подавляющее большинство населения нашей страны абсолютно консолидировано вокруг президента Путина
. Это абсолютно непригодны факт, он хорошо известен и вряд ли кто-то может это оспаривать", - сказал Песков
в интервью радио РБК
.
Песков также сообщил, что у него нет сомнений, что те, кто поддерживает Путина, готовы на дополнительную сбалансированную нагрузку в нынешних условиях.
"Те, кто поддерживает президента Путина, готовы ли они на какую-то дополнительную нагрузку в нынешних условиях? У меня нет сомнений, что готовы. Является ли она сбалансированной? Да, является. Во многих странах принимаются гораздо более кардинальные пакеты кризисного развития. Этих стран огромное количество", - сказал Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что прямая линия россиян с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет ближе к концу декабря.