Песков высказался о диалоге между Россией и США
россия
сша
дмитрий песков
джо байден
рбк (медиагруппа)
в мире
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Каналы для диалога между РФ и США действуют, ситуация коренным образом отличается от времен администрации Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каналы действуют. Сейчас ситуация коренным образом отличается от того, что было с администрацией Байдена. Каналы диалога действуют, мы разговариваем с американцами", - сказал Песков в интервью радио РБК.
россия
сша
