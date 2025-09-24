https://ria.ru/20250924/peskov-2043960208.html

Песков высказался о диалоге между Россией и США

Песков высказался о диалоге между Россией и США - РИА Новости, 24.09.2025

Песков высказался о диалоге между Россией и США

Каналы для диалога между РФ и США действуют, ситуация коренным образом отличается от времен администрации Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:51:00+03:00

2025-09-24T11:51:00+03:00

2025-09-24T11:51:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

джо байден

рбк (медиагруппа)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Каналы для диалога между РФ и США действуют, ситуация коренным образом отличается от времен администрации Джо Байдена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Каналы действуют. Сейчас ситуация коренным образом отличается от того, что было с администрацией Байдена. Каналы диалога действуют, мы разговариваем с американцами", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://ria.ru/20250924/putin-2043958914.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, джо байден, рбк (медиагруппа), в мире