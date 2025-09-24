https://ria.ru/20250924/peskov-2043958172.html
Песков ответил на вопрос о переговорах по раздражителям между Россией и США
Песков ответил на вопрос о переговорах по раздражителям между Россией и США - РИА Новости, 24.09.2025
Песков ответил на вопрос о переговорах по раздражителям между Россией и США
Разговоры о времени следующего раунда переговоров по ликвидации раздражителей в отношениях РФ и США идут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:44:00+03:00
2025-09-24T11:44:00+03:00
2025-09-24T11:44:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Разговоры о времени следующего раунда переговоров по ликвидации раздражителей в отношениях РФ и США идут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По-прежнему идут разговоры о том, когда проводить следующий раунд переговоров. Настолько сложная ситуация в двусторонних отношениях в плане наличия этого огромного количества раздражителей, что ожидать какого-то сиюминутного прорыва было бы неверно", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250731/diplomatiya-2032505235.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), В мире
Песков ответил на вопрос о переговорах по раздражителям между Россией и США
Песков: разговоры о времени переговоров по раздражителям между РФ и США идут