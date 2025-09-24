https://ria.ru/20250924/peskov-2043957717.html
Песков высказался о переговорах России и США по раздражителям
Ожидать сиюминутного прорыва в ликвидации раздражителей между РФ и США было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ожидать сиюминутного прорыва в ликвидации раздражителей между РФ и США было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Настолько опять-таки сложная ситуация в двусторонних отношениях в плане наличия вот этого огромного количества раздражителей, что ожидать какого-то сиюминутного прорыва было бы неверно", - сказал Песков в эфире радио РБК.
