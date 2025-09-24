Рейтинг@Mail.ru
Песков высказался о переговорах России и США по раздражителям - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 24.09.2025 (обновлено: 11:43 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/peskov-2043957717.html
Песков высказался о переговорах России и США по раздражителям
Песков высказался о переговорах России и США по раздражителям - РИА Новости, 24.09.2025
Песков высказался о переговорах России и США по раздражителям
Ожидать сиюминутного прорыва в ликвидации раздражителей между РФ и США было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:42:00+03:00
2025-09-24T11:43:00+03:00
рбк (медиагруппа)
дмитрий песков
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ожидать сиюминутного прорыва в ликвидации раздражителей между РФ и США было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Настолько опять-таки сложная ситуация в двусторонних отношениях в плане наличия вот этого огромного количества раздражителей, что ожидать какого-то сиюминутного прорыва было бы неверно", - сказал Песков в эфире радио РБК.
https://ria.ru/20250731/diplomatiya-2032505235.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
рбк (медиагруппа), дмитрий песков, россия, сша, в мире
РБК (медиагруппа), Дмитрий Песков, Россия, США, В мире
Песков высказался о переговорах России и США по раздражителям

Песков: ожидать быстрого прорыва в ликвидации раздражителей у РФ и США неверно

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ожидать сиюминутного прорыва в ликвидации раздражителей между РФ и США было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Настолько опять-таки сложная ситуация в двусторонних отношениях в плане наличия вот этого огромного количества раздражителей, что ожидать какого-то сиюминутного прорыва было бы неверно", - сказал Песков в эфире радио РБК.
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
В МИД призвали устранить раздражители в отношениях России и США
31 июля, 07:08
 
РБК (медиагруппа)Дмитрий ПесковРоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала