https://ria.ru/20250924/peskov-2043953609.html
Настоящий патриотизм молчаливый, заявил Песков
Настоящий патриотизм молчаливый, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Настоящий патриотизм молчаливый, заявил Песков
Настоящий патриотизм всегда молчаливый, зачастую те, кто кричат о любви к Родине, не готовы брать ружье и идти ее защищать, заявил пресс-секретарь президента РФ РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:33:00+03:00
2025-09-24T11:33:00+03:00
2025-09-24T11:33:00+03:00
дмитрий песков
россия
рбк (медиагруппа)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Настоящий патриотизм всегда молчаливый, зачастую те, кто кричат о любви к Родине, не готовы брать ружье и идти ее защищать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Настоящий патриотизм громким никогда не бывает. Он всегда молчаливый. И вот эти ребята, которые на фронте, они же не кричат, что мы патриоты. Нет, они берут ружьё и идут воевать за свою Родину. Зачастую те, кто здесь кричат, что они патриоты, они не хотят брать ружьё и идти воевать", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250905/patriotizm-2040018382.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_32720994ade36de59cefd01157472226.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, рбк (медиагруппа), общество
Дмитрий Песков, Россия, РБК (медиагруппа), Общество
Настоящий патриотизм молчаливый, заявил Песков
Песков: настоящий патриотизм всегда молчаливый