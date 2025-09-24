Рейтинг@Mail.ru
Швейцария и Австрия де-факто не являются нейтральными, заявил Песков
11:32 24.09.2025
Швейцария и Австрия де-факто не являются нейтральными, заявил Песков
Швейцария и Австрия де-факто уже не являются нейтральными для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
в мире
россия
швейцария
австрия
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Швейцария и Австрия де-факто уже не являются нейтральными для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной стороной (для России - ред.), или Австрия. Но они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас. Это нужно учитывать. Это очевидно, абсолютно", - сказал Песков в интервью радио РБК.
россия
швейцария
австрия
Песков: Швейцария и Австрия де-факто уже не являются нейтральными для России

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Швейцария и Австрия де-факто уже не являются нейтральными для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной стороной (для России - ред.), или Австрия. Но они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас. Это нужно учитывать. Это очевидно, абсолютно", - сказал Песков в интервью радио РБК.
