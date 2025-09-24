https://ria.ru/20250924/peskov-2043953244.html
Швейцария и Австрия де-факто не являются нейтральными, заявил Песков
Швейцария и Австрия де-факто не являются нейтральными, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Швейцария и Австрия де-факто не являются нейтральными, заявил Песков
Швейцария и Австрия де-факто уже не являются нейтральными для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:32:00+03:00
2025-09-24T11:32:00+03:00
2025-09-24T11:32:00+03:00
в мире
россия
швейцария
австрия
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/98948/67/989486724_0:200:2982:1877_1920x0_80_0_0_3b7829712bb0dfb880a1448b6149c829.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Швейцария и Австрия де-факто уже не являются нейтральными для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "По-прежнему почему-то считается, что Швейцария является нейтральной стороной (для России - ред.), или Австрия. Но они де-факто уже не являются нейтральными странами для нас. Это нужно учитывать. Это очевидно, абсолютно", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250922/shvejtsarija-2043467116.html
россия
швейцария
австрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/98948/67/989486724_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_5460683da1cb30d326fc0e43a2215daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, швейцария, австрия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)
В мире, Россия, Швейцария, Австрия, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа)
Швейцария и Австрия де-факто не являются нейтральными, заявил Песков
Песков: Швейцария и Австрия де-факто уже не являются нейтральными для России