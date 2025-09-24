https://ria.ru/20250924/peskov-2043952434.html
Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине
Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине
Американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в украинском урегулировании, РФ и президент Владимир Путин лично РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в украинском урегулировании, РФ и президент Владимир Путин лично это приветствуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично очень высоко ценит", - сказал Песков в интервью радио РБК.
