Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине

Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине - РИА Новости, 24.09.2025

Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в украинском урегулировании, РФ и президент Владимир Путин лично это приветствуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично очень высоко ценит", - сказал Песков в интервью радио РБК.

