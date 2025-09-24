Рейтинг@Mail.ru
Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:30 24.09.2025 (обновлено: 11:31 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/peskov-2043952434.html
Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине
Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине
Американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в украинском урегулировании, РФ и президент Владимир Путин лично РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:30:00+03:00
2025-09-24T11:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
дональд трамп
дмитрий песков
владимир путин
рбк (медиагруппа)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_0:0:2453:1380_1920x0_80_0_0_faa6185dbbffd191b009ef9ec8bfd8c0.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в украинском урегулировании, РФ и президент Владимир Путин лично это приветствуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично очень высоко ценит", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250924/putin-2043934155.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/17/2043828675_96:0:2232:1602_1920x0_80_0_0_6daa96da2bd93e4c2abb7554bd8b4865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, рбк (медиагруппа), в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), В мире
Песков: Трамп демонстрирует волю для участия в урегулировании на Украине

Песков: Трамп демонстрирует волю принимать участие в урегулировании на Украине

© AP Photo / Yuki IwamuraПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в украинском урегулировании, РФ и президент Владимир Путин лично это приветствуют, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока мы видим, что Трамп продолжает демонстрировать политическую волю принимать участие в процессе урегулирования. Мы это приветствуем, и президент Путин это лично очень высоко ценит", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
В Кремле рассказали, как общаются Путин и Трамп
10:39
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир Путин — президент РоссииРБК (медиагруппа)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала