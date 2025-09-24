https://ria.ru/20250924/peskov-2043951149.html

Песков рассказал о добровольцах, желающих заключить контракт с Минобороны

Песков рассказал о добровольцах, желающих заключить контракт с Минобороны - РИА Новости, 24.09.2025

Песков рассказал о добровольцах, желающих заключить контракт с Минобороны

Поток добровольцев позволяет вооруженным силам РФ комплектовать подразделения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Поток добровольцев позволяет вооруженным силам РФ комплектовать подразделения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы идем, ресурс добровольческий достаточно высокий, он позволяет нашим вооруженным силам соответствующим образом комплектовать все воинские соединения", - сказал Песков в интервью радио РБК.

