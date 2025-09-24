https://ria.ru/20250924/peskov-2043950485.html
Песков высказался о европейской безопасности
Песков высказался о европейской безопасности
Песков высказался о европейской безопасности
Нельзя разбираться с европейской безопасности в ущерб безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Нельзя разбираться с европейской безопасности в ущерб безопасности России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы не можете разбираться с европейской безопасностью в ущерб безопасности России", - сказал Песков в интервью радио РБК. Он подчеркнул, что поэтому все разговоры о безопасности без России или в ущерб России "по меньшей мере, несостоятельны".
