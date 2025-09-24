Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил динамику на фронте
11:24 24.09.2025
Песков оценил динамику на фронте
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Динамика (на фронте) - еще раз повторяю - показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже", - сказал Песков в интервью радио РБК.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Динамика (на фронте) - еще раз повторяю - показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже", - сказал Песков в интервью радио РБК.
