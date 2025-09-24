https://ria.ru/20250924/peskov-2043949635.html
Песков оценил динамику на фронте
Песков оценил динамику на фронте - РИА Новости, 24.09.2025
Песков оценил динамику на фронте
Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:24:00+03:00
2025-09-24T11:24:00+03:00
2025-09-24T11:24:00+03:00
россия
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_29f374c937ff256060e2a889b8f0612b.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Динамика (на фронте) - еще раз повторяю - показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250924/otnosheniya-2043942074.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_0f5d29166ffb59f6d81301ec2bd90f74.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)
Россия, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа)
Песков оценил динамику на фронте
Песков: для нежелающих вести переговоры динамика на фронте будет хуже