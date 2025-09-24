https://ria.ru/20250924/peskov-2043949635.html

Песков оценил динамику на фронте

Песков оценил динамику на фронте - РИА Новости, 24.09.2025

Песков оценил динамику на фронте

Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:24:00+03:00

2025-09-24T11:24:00+03:00

2025-09-24T11:24:00+03:00

россия

дмитрий песков

рбк (медиагруппа)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103893/09/1038930996_0:0:2757:1551_1920x0_80_0_0_29f374c937ff256060e2a889b8f0612b.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Динамика на фронте показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Динамика (на фронте) - еще раз повторяю - показывает, что для тех, кто не хочет вести переговоры сейчас, завтра и послезавтра позиции будут гораздо хуже", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://ria.ru/20250924/otnosheniya-2043942074.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)