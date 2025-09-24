https://ria.ru/20250924/peskov-2043946241.html

Песков заявил об улучшении ситуации в руководстве регионов

Ситуация в руководстве регионов России существенно улучшилась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ситуация в руководстве регионов России существенно улучшилась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ситуация существенно улучшилась в регионах, существенно улучшилась обратная связь в регионах между руководством регионов и гражданами. Ситуация существенно улучшилась. Доведена ли она до идеала? Нет, вряд ли это возможно. Но работа совершенствуется, и действительно многие губернаторы, что называется, не жалеют живота своего. Работают днем и ночью… и также проводят прямые линии, чтобы понимать пульс своего региона", - сказал Песков в интервью радио РБК.

