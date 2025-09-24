https://ria.ru/20250924/peskov-2043945238.html

Москва прекрасно защищена, заявил Песков

Москва прекрасно защищена средствами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва прекрасно защищена средствами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены. Ну, это скорее носит такой пиар-эффект", - сказал Песков в интервью радио РБК.

