https://ria.ru/20250924/peskov-2043945238.html
Москва прекрасно защищена, заявил Песков
Москва прекрасно защищена, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Москва прекрасно защищена, заявил Песков
Москва прекрасно защищена средствами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:13:00+03:00
2025-09-24T11:13:00+03:00
2025-09-24T11:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
россия
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Москва прекрасно защищена средствами противовоздушной обороны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нападение на Москву, которая прекрасно, кстати, защищена средствами ПВО, другие города, которые защищены. Ну, это скорее носит такой пиар-эффект", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250924/peskov--2043943955.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, дмитрий песков, рбк (медиагруппа)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Россия, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа)
Москва прекрасно защищена, заявил Песков
Песков: Москва прекрасно защищена средствами ПВО