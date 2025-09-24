Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал то, что происходит вокруг России, войной
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:03 24.09.2025
Песков назвал то, что происходит вокруг России, войной
Песков назвал то, что происходит вокруг России, войной - РИА Новости, 24.09.2025
Песков назвал то, что происходит вокруг России, войной
То, что происходит вокруг России, это война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
специальная военная операция на украине
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. То, что происходит вокруг России, это война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идет война. СВО - это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Песков назвал то, что происходит вокруг России, войной

Дмитрий Песков назвал то, что происходит вокруг России, войной

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. То, что происходит вокруг России, это война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Идет война. СВО - это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Заголовок открываемого материала