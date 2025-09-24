https://ria.ru/20250924/peskov-2043942504.html
Песков назвал то, что происходит вокруг России, войной
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. То, что происходит вокруг России, это война, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Идет война. СВО - это одно, а то, что происходит вокруг нас, это война", - сказал Песков в интервью радио РБК.
