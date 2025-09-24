Рейтинг@Mail.ru
Рабочие группы России и Украины не создавали, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:01 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/peskov-2043942219.html
Рабочие группы России и Украины не создавали, заявил Песков
Рабочие группы России и Украины не создавали, заявил Песков - РИА Новости, 24.09.2025
Рабочие группы России и Украины не создавали, заявил Песков
Рабочие группы России и Украины не были созданы, никакого желания со стороны Киева не было проявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T11:01:00+03:00
2025-09-24T11:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рабочие группы России и Украины не были созданы, никакого желания со стороны Киева не было проявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Давайте создадим три рабочие группы. Сейчас уже все забыли об этом. Это было совсем недавно… Киевская сторона абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того, никакого ответа не получено, никакого желания из Киева не проявлено", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250924/peskov--2043941778.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), В мире
Рабочие группы России и Украины не создавали, заявил Песков

Песков: рабочие группы РФ и Киева не были созданы, желания из Киева не проявлено

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рабочие группы России и Украины не были созданы, никакого желания со стороны Киева не было проявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Давайте создадим три рабочие группы. Сейчас уже все забыли об этом. Это было совсем недавно… Киевская сторона абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того, никакого ответа не получено, никакого желания из Киева не проявлено", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков рассказал о предложении России создать рабочие группы по Украине
11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала