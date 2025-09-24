https://ria.ru/20250924/peskov-2043942219.html

Рабочие группы России и Украины не создавали, заявил Песков

Рабочие группы России и Украины не были созданы, никакого желания со стороны Киева не было проявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рабочие группы России и Украины не были созданы, никакого желания со стороны Киева не было проявлено, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Давайте создадим три рабочие группы. Сейчас уже все забыли об этом. Это было совсем недавно… Киевская сторона абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе. Рабочие группы не созданы, более того, никакого ответа не получено, никакого желания из Киева не проявлено", - сказал Песков в интервью радио РБК.

