Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:57 24.09.2025 (обновлено: 11:48 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/peskov-2043941383.html
Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:57:00+03:00
2025-09-24T11:48:00+03:00
сша
россия
дональд трамп
владимир зеленский
дмитрий песков
рбк (медиагруппа)
оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, сейчас, скажем так, в его (Трампа - ред.) арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского", - сказал Песков в интервью радио РБК.Он отметил, что Трамп встретился с Владимиром Зеленским, который тоже приехал на ГА ООН."Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали", - сказал Песков, комментируя выступление Трампа на ГА ООН.
https://ria.ru/20250924/peskov-2043940600.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, дмитрий песков, рбк (медиагруппа), оон, в мире
США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, РБК (медиагруппа), ООН, В мире
Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН

Песков: версия Зеленского при встрече с Трампом могла повлиять на его оценку

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Да, сейчас, скажем так, в его (Трампа - ред.) арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Он отметил, что Трамп встретился с Владимиром Зеленским, который тоже приехал на ГА ООН.
"Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали", - сказал Песков, комментируя выступление Трампа на ГА ООН.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков высказался о предложениях Киева по месту встречи Путина и Зеленского
10:55
 
СШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковРБК (медиагруппа)ООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала