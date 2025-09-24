https://ria.ru/20250924/peskov-2043941383.html

Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН

Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН - РИА Новости, 24.09.2025

Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН

Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил... РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Версия Владимира Зеленского, с которым встречался президент США Дональд Трамп на полях ГА ООН, могла повлиять на оценку президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Да, сейчас, скажем так, в его (Трампа - ред.) арсенале доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского", - сказал Песков в интервью радио РБК.Он отметил, что Трамп встретился с Владимиром Зеленским, который тоже приехал на ГА ООН."Вчера между ними состоялась встреча. Разумеется, президент Трамп услышал о том, что происходит в версии Зеленского. И, по всей видимости, на этот момент эта версия и стала причиной такой оценки, которую мы слышали", - сказал Песков, комментируя выступление Трампа на ГА ООН.

