Песков оценил интерес россиян к прямой линии Путина
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Интерес россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина большой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Растущее из года в год количество вопросов свидетельствует о том, что интерес большой", - сказал Песков в интервью радио РБК.
