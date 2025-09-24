https://ria.ru/20250924/peskov-2043934938.html

Песков оценил интерес россиян к прямой линии Путина

Песков оценил интерес россиян к прямой линии Путина - РИА Новости, 24.09.2025

Песков оценил интерес россиян к прямой линии Путина

Интерес россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина большой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:41:00+03:00

2025-09-24T10:41:00+03:00

2025-09-24T10:41:00+03:00

политика

россия

дмитрий песков

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990196877_0:0:3144:1770_1920x0_80_0_0_535cbf10ea44105d1efe026e19e64380.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Интерес россиян к прямой линии президента РФ Владимира Путина большой, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Растущее из года в год количество вопросов свидетельствует о том, что интерес большой", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://ria.ru/20250921/putin-2043324063.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, дмитрий песков, владимир путин