Страны Европы закупают СПГ у США по высоким ценам, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Многие страны Европы пошли на закупки сжиженного природного газа (СПГ) США по высоким ценам, это легло бременем на их налогоплательщиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Многие европейские страны пошли на закупки сжиженного газа (США - ред.) по повышенным ценам. Это легло дополнительным бременем на их бюджет, это легло, в свою очередь, бременем на карманы их налогоплательщиков", - сказал Песков в интервью радио РБК.

