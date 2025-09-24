https://ria.ru/20250924/peskov-2043933212.html

Песков: в России все социальные обязательства выполнят в полном объеме

Песков: в России все социальные обязательства выполнят в полном объеме - РИА Новости, 24.09.2025

Песков: в России все социальные обязательства выполнят в полном объеме

Все социальные обязательства в РФ выполняются и будут выполняться в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T10:36:00+03:00

2025-09-24T10:36:00+03:00

2025-09-24T10:45:00+03:00

дмитрий песков

россия

рбк (медиагруппа)

экономика

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039937197_0:262:3007:1953_1920x0_80_0_0_ec256d5ceacb2f5d63476f38cf84f2a2.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все социальные обязательства в РФ выполняются и будут выполняться в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью радио РБК Песков назвал сбалансированным проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться... в полном объеме", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250924/byudzhet-2043931803.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дмитрий песков, россия, рбк (медиагруппа), экономика, общество