Песков: в России все социальные обязательства выполнят в полном объеме
2025-09-24T10:36:00+03:00
дмитрий песков
россия
рбк (медиагруппа)
экономика
общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Все социальные обязательства в РФ выполняются и будут выполняться в полном объеме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В интервью радио РБК Песков назвал сбалансированным проект федерального бюджета на 2026-2028 годы. "Все социальные обязательства выполняются и будут выполняться... в полном объеме", - сказал Песков.
дмитрий песков, россия, рбк (медиагруппа), экономика, общество
