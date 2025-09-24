https://ria.ru/20250924/peskov-2043932781.html

Песков: Трамп проявляет политическую волю к урегулированию на Украине

Песков: Трамп проявляет политическую волю к урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проявляет политическую волю к поиску путей урегулирования на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Трамп сохраняет политическую волю прилагать усилия для поисков урегулирования на Украине", - сказал Песков в интервью радио РБК. По его словам, сейчас в арсенале американского лидера доминирует позиция, которую он услышал от Зеленского.

