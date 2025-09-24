https://ria.ru/20250924/peskov-2043928833.html
Песков ответил на вопрос о телефонном звонке Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о телефонном звонке Путина и Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
Песков ответил на вопрос о телефонном звонке Путина и Трампа
Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но может быть организован в любое время, сообщил... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:17:00+03:00
2025-09-24T10:17:00+03:00
2025-09-24T10:17:00+03:00
рбк (медиагруппа)
владимир путин
россия
сша
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Телефонный звонок президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не планируется, но может быть организован в любое время, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нет, пока планов таких не было, но в любой момент он может быть организован", - сказал Песков в интервью радио РБК.
https://ria.ru/20250924/tramp-2043928461.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рбк (медиагруппа), владимир путин, россия, сша, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
РБК (медиагруппа), Владимир Путин, Россия, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков ответил на вопрос о телефонном звонке Путина и Трампа
Песков: телефонный звонок Путина и Трампа пока не планируется