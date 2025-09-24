https://ria.ru/20250924/peskov-2043926879.html

Песков назвал Россию неотъемлемой частью европейской безопасности

Россия является неотъемлемой частью европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Россия является неотъемлемой частью европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия является неотъемлемой интегральной частью европейской безопасности. Поэтому все разговоры о европейской безопасности, без России или в ущерб России, по меньшей мере несостоятельны", - сказал Песков в интервью радио РБК.

