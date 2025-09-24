https://ria.ru/20250924/peskov--2043943955.html
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве
Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Владимира Зеленского от встречи в Москве: почему бы не приехать, если открыт для диалога. "А почему бы не приехать, если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь", - сказал Песков в интервью радио РБК. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим ранее Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
