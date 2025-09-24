Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве

Рейтинг@Mail.ru
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:10 24.09.2025 (обновлено: 11:11 24.09.2025)
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
дмитрий песков
владимир путин
рбк (медиагруппа)
москва
россия
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Владимира Зеленского от встречи в Москве: почему бы не приехать, если открыт для диалога. "А почему бы не приехать, если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь", - сказал Песков в интервью радио РБК. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим ранее Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.
владимир зеленский, дмитрий песков, владимир путин, рбк (медиагруппа), москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Владимир Путин, РБК (медиагруппа), Москва, Россия
Дмитрий Песков
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Дмитрий Песков. Архивное фото
Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВладимир Путин — президент РоссииРБК (медиагруппа)МоскваРоссия
 
 
Заголовок открываемого материала