Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве

Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве - РИА Новости, 24.09.2025

Песков прокомментировал отказ Зеленского от встречи в Москве

24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал отказ Владимира Зеленского от встречи в Москве: почему бы не приехать, если открыт для диалога. "А почему бы не приехать, если открыт для диалога, почему ты не приезжаешь", - сказал Песков в интервью радио РБК. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что если Зеленский готов ко встрече, то пусть приезжает в Москву. Зеленский отказался от этого предложения, при этом противоречиво заявил, что готов ко встрече "в любом формате". Как заявил в связи с этим ранее Песков, Путин приглашал Зеленского в Москву для переговоров, а не чтобы принять капитуляцию.

