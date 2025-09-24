https://ria.ru/20250924/peskov--2043941778.html

Песков рассказал о предложении России создать рабочие группы по Украине

Песков рассказал о предложении России создать рабочие группы по Украине

2025-09-24T11:00:00+03:00

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении России Украине создать рабочие группы для урегулирования конфликта, заявил, что "воз и ныне там". "А воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе", - сказал Песков в интервью радио РБК. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.

россия, украина, москва, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, рбк (медиагруппа), в мире