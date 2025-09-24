Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о предложении России создать рабочие группы по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:00 24.09.2025
Песков рассказал о предложении России создать рабочие группы по Украине
Песков рассказал о предложении России создать рабочие группы по Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Песков рассказал о предложении России создать рабочие группы по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении России Украине создать рабочие группы для урегулирования конфликта, заявил, что "воз и ныне... РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении России Украине создать рабочие группы для урегулирования конфликта, заявил, что "воз и ныне там". "А воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе", - сказал Песков в интервью радио РБК. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Песков рассказал о предложении России создать рабочие группы по Украине

Песков: Киев не ответил на предложение РФ о создании рабочих групп

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о предложении России Украине создать рабочие группы для урегулирования конфликта, заявил, что "воз и ныне там".
"А воз и ныне там. Киевская сторона, украинская сторона, абсолютно на это не ответила. Это все повисло в воздухе", - сказал Песков в интервью радио РБК.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Песков ответил на вопрос о встрече Трампа и Зеленского на полях ГА ООН
