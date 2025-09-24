https://ria.ru/20250924/peskov--2043927779.html
Песков высказался о поставках российских энергоносителей в Китай
Песков высказался о поставках российских энергоносителей в Китай - РИА Новости, 24.09.2025
Песков высказался о поставках российских энергоносителей в Китай
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай.
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспрецедентным контракт о поставках российских энергоносителей в Китай."Договорились с Китаем - абсолютно беспрецедентный контракт был подписан, который рассчитан на многие годы и который не только обеспечит хороший экспортный потенциал для нашей соответствующей компании, но и станет хорошим драйвером для развития всех, скажем так, попутных регионов Российской Федерации, здесь не должно быть сомнений", - сказал Песков в интервью радио РБК."Газпром" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) по итогам переговоров России и КНР в Пекине в начале сентября подписали четыре документа, включая Соглашение о стратегическом сотрудничестве, расширяющее направления взаимодействия компаний.
