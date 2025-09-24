Рейтинг@Mail.ru
Пентагон заключил контракт с компанией, поставлявшей снаряды Киеву - РИА Новости, 24.09.2025
16:14 24.09.2025
Пентагон заключил контракт с компанией, поставлявшей снаряды Киеву
Пентагон заключил контракт с компанией, поставлявшей снаряды Киеву
в мире
украина
сша
тампа
министерство обороны сша
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пентагон заключил контракт на 639,8 миллиона долларов на поставку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с американской оборонной компанией Global Military Products Inc., которая в 2023 году поставляла аналогичные боеприпасы на Украину, следует из новых контрактных записей минобороны США и прежних заявлений армии. "Global Military Products Inc., Тампа, штат Флорида, получила контракт с фиксированной ценой в размере 639 828 024 долларов на закупку 155-мм осколочно-фугасных снарядов в рамках программы специальных боеприпасов и оружейных систем", - говорится в заявлении Пентагона. Новый контракт, обозначенный как W519TC-25-F-0388, планируется завершить к июлю 2027 года. В январе 2023 года армия США объявила о заключении заказов на 522 миллиона долларов с двумя компаниями, включая Global Military Products, на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Эти контракты финансировались в рамках программы помощи Украине USAI (Ukraine Security Assistance Initiative). Согласно контрактным записям на официальном сайте Федеральной системы данных о закупках, контракт W519TC23F0091 от 30 января 2023 года предоставил компании Global Military Products сделку на 401,95 миллиона долларов на поставку 155-мм артиллерийских снарядов, закупленных в Болгарии.
украина
сша
тампа
в мире, украина, сша, тампа, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Тампа, Министерство обороны США
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Пентагон заключил контракт на 639,8 миллиона долларов на поставку 155-миллиметровых артиллерийских снарядов с американской оборонной компанией Global Military Products Inc., которая в 2023 году поставляла аналогичные боеприпасы на Украину, следует из новых контрактных записей минобороны США и прежних заявлений армии.
"Global Military Products Inc., Тампа, штат Флорида, получила контракт с фиксированной ценой в размере 639 828 024 долларов на закупку 155-мм осколочно-фугасных снарядов в рамках программы специальных боеприпасов и оружейных систем", - говорится в заявлении Пентагона.
Новый контракт, обозначенный как W519TC-25-F-0388, планируется завершить к июлю 2027 года.
В январе 2023 года армия США объявила о заключении заказов на 522 миллиона долларов с двумя компаниями, включая Global Military Products, на производство 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины. Эти контракты финансировались в рамках программы помощи Украине USAI (Ukraine Security Assistance Initiative).
Согласно контрактным записям на официальном сайте Федеральной системы данных о закупках, контракт W519TC23F0091 от 30 января 2023 года предоставил компании Global Military Products сделку на 401,95 миллиона долларов на поставку 155-мм артиллерийских снарядов, закупленных в Болгарии.
