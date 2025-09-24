https://ria.ru/20250924/palestina-2043989587.html
Политолог рассказал, без чего признание Палестины не даст результата
Политолог рассказал, без чего признание Палестины не даст результата - РИА Новости, 24.09.2025
Политолог рассказал, без чего признание Палестины не даст результата
Признание государства Палестина не окажет влияния на разрешение конфликта без принятия мер по внутреннему переустройству, включая перераспределение полномочий и РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T12:52:00+03:00
2025-09-24T12:52:00+03:00
2025-09-24T12:52:00+03:00
в мире
палестина
израиль
франция
махмуд аббас
эммануэль макрон
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155138/23/1551382398_0:59:1920:1139_1920x0_80_0_0_323c73c2df5137c86b7a7e9b9428ad5c.jpg
ГАЗА, 24 сен - РИА Новости. Признание государства Палестина не окажет влияния на разрешение конфликта без принятия мер по внутреннему переустройству, включая перераспределение полномочий и укрепление государственных институтов, выразил мнение в беседе с РИА Новости палестинский политолог из сектора Газа Акрам Аталла. "Палестинским властям необходимо принять меры по государственному переустройству, включая перераспределение полномочий, укрепление государственных институтов и развитие законодательной базы", - сказал он. Ранее Махмуд Аббас пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману исключить движение ХАМАС из руководства сектором Газа в рамках переходной администрации. Собеседник агентства также отметил, что признание Палестины западными странами произошло в результате четкого убеждения, что Израиль стремится подорвать принципы решения на основе сосуществования двух государств, проводя политику экспансии. "Палестинским властям следует сосредоточить свои усилия и на международном уровне, чтобы принудить Израиль следовать условиям мирного урегулирования. Только таком образом все признания со стороны западных стран перейдут в практическую плоскость", - добавил он. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до этого признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20250923/rossija-2043645526.html
https://ria.ru/20250923/priznanie-2043862311.html
https://ria.ru/20250923/konflikt-1915630213.html
палестина
израиль
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155138/23/1551382398_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_f5f13be7d332bb7883d9ba5dcc44c9bf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, израиль, франция, махмуд аббас, эммануэль макрон, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Палестина, Израиль, Франция, Махмуд Аббас, Эммануэль Макрон, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Политолог рассказал, без чего признание Палестины не даст результата
Аталла: признание Палестины не даст результата без реформ институтов власти