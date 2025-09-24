https://ria.ru/20250924/palestina-2043989587.html

Политолог рассказал, без чего признание Палестины не даст результата

Признание государства Палестина не окажет влияния на разрешение конфликта без принятия мер по внутреннему переустройству, включая перераспределение полномочий и РИА Новости, 24.09.2025

в мире

палестина

израиль

франция

махмуд аббас

эммануэль макрон

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

оон

ГАЗА, 24 сен - РИА Новости. Признание государства Палестина не окажет влияния на разрешение конфликта без принятия мер по внутреннему переустройству, включая перераспределение полномочий и укрепление государственных институтов, выразил мнение в беседе с РИА Новости палестинский политолог из сектора Газа Акрам Аталла. "Палестинским властям необходимо принять меры по государственному переустройству, включая перераспределение полномочий, укрепление государственных институтов и развитие законодательной базы", - сказал он. Ранее Махмуд Аббас пообещал президенту Франции Эммануэлю Макрону и наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману исключить движение ХАМАС из руководства сектором Газа в рамках переходной администрации. Собеседник агентства также отметил, что признание Палестины западными странами произошло в результате четкого убеждения, что Израиль стремится подорвать принципы решения на основе сосуществования двух государств, проводя политику экспансии. "Палестинским властям следует сосредоточить свои усилия и на международном уровне, чтобы принудить Израиль следовать условиям мирного урегулирования. Только таком образом все признания со стороны западных стран перейдут в практическую плоскость", - добавил он. Премьер Великобритании Кир Стармер 21 сентября объявил о признании Лондоном Государства Палестина. Аналогичные заявления сделали власти Австралии, Канады и Португалии. В воскресенье о признании Палестины заявили Франция, Бельгия и Люксембург. Заявления ряда западных стран о намерении признать Государство Палестина было встречено неприятием и осуждением со стороны Израиля и США. Государство Палестина до этого признавали 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

Новости

