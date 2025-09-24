https://ria.ru/20250924/otoplenie-2043918204.html

В Москве начался отопительный сезон

В Москве начался отопительный сезон - РИА Новости, 24.09.2025

В Москве начался отопительный сезон

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в среду к подаче тепла в столичные здания, этот процесс займет несколько дней, сообщил журналистам заммэра РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T09:37:00+03:00

2025-09-24T09:37:00+03:00

2025-09-24T09:37:00+03:00

петр бирюков

сергей собянин

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015504063_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_63a4f4cf59c95ccb0fa4e7e62b6165ce.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в среду к подаче тепла в столичные здания, этот процесс займет несколько дней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) начали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. "Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в соответствии с графиком", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в период с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.

https://realty.ria.ru/20250923/podmoskove-2043721407.html

https://ria.ru/20250920/otoplenie-2043110813.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

петр бирюков, сергей собянин, москва, общество