24.09.2025
09:37 24.09.2025
В Москве начался отопительный сезон
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в среду к подаче тепла в столичные здания, этот процесс займет несколько дней, сообщил журналистам заммэра
петр бирюков
сергей собянин
москва
общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в среду к подаче тепла в столичные здания, этот процесс займет несколько дней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) начали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. "Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в соответствии с графиком", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в период с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
москва
петр бирюков, сергей собянин, москва, общество
Петр Бирюков, Сергей Собянин, Москва, Общество
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в среду к подаче тепла в столичные здания, этот процесс займет несколько дней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) начали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней.
"Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в соответствии с графиком", - напомнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в период с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
