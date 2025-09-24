https://ria.ru/20250924/otoplenie-2043918204.html
В Москве начался отопительный сезон
В Москве начался отопительный сезон
В Москве начался отопительный сезон
24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили в среду к подаче тепла в столичные здания, этот процесс займет несколько дней, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха по поручению мэра Москвы (Сергея Собянина - ред.) начали перевод системы теплоснабжения на зимний режим работы. Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем - на предприятиях торговли и промышленности", - рассказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление на всех городских объектах включат в течение нескольких дней. "Все системы и тепловые сети полностью готовы к включению отопления. Всего к осенне-зимнему периоду подготовили более 74 тысяч объектов, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов. Все работы были завершены в соответствии с графиком", - напомнил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в период с мая по сентябрь были проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло заблаговременно выявить ненадежные участки и отремонтировать их. Это позволит обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон.
