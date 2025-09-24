Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, когда в Москве включат отопление
24.09.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве включат отопление
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отопление в жилых домах в Москве начнут включать, когда среднесуточная температура воздуха будет опускаться ниже плюс 8 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней устойчиво держится на отметке плюс 8 градусов и ниже", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в завершающую неделю сентября ночная температура тоже будет довольно низкая, всего около плюс 5 градусов, а дневная температура ожидается в пределах плюс 8 - плюс 13 градусов.
2025
Синоптик рассказала, когда в Москве включат отопление

Отопление в Москве включат, когда температура воздуха упадет до восьми градусов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отопление в жилых домах в Москве начнут включать, когда среднесуточная температура воздуха будет опускаться ниже плюс 8 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней устойчиво держится на отметке плюс 8 градусов и ниже", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в завершающую неделю сентября ночная температура тоже будет довольно низкая, всего около плюс 5 градусов, а дневная температура ожидается в пределах плюс 8 - плюс 13 градусов.
