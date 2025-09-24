https://ria.ru/20250924/otoplenie-2043883867.html
Синоптик рассказала, когда в Москве включат отопление
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отопление в жилых домах в Москве начнут включать, когда среднесуточная температура воздуха будет опускаться ниже плюс 8 градусов, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "Отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура воздуха несколько дней устойчиво держится на отметке плюс 8 градусов и ниже", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что в завершающую неделю сентября ночная температура тоже будет довольно низкая, всего около плюс 5 градусов, а дневная температура ожидается в пределах плюс 8 - плюс 13 градусов.
