https://ria.ru/20250924/otnosheniya-2043942074.html

Песков рассказал об устранении раздражителей в отношениях России и США

Песков рассказал об устранении раздражителей в отношениях России и США - РИА Новости, 24.09.2025

Песков рассказал об устранении раздражителей в отношениях России и США

Ликвидация раздражителей в отношениях России и США идет вяло, результативность близка к нулевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T11:01:00+03:00

2025-09-24T11:01:00+03:00

2025-09-24T11:01:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:124:2699:1642_1920x0_80_0_0_2f4b7d7684e86b0a66d3a3cbaf24f613.jpg

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ликвидация раздражителей в отношениях России и США идет вяло, результативность близка к нулевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть смежный трек в наших отношениях - это трек по ликвидации раздражителей и, скажем так, расчистке тех авгиевых конюшен, которые образовались в наших отношениях за, наверное, предыдущие десятилетия. Этот трек идет вяло, результативность там близка к нулевой, хотя какая-то жизнь теплится", - сказал Песков в интервью радио РБК.

https://ria.ru/20250924/putin-2043933107.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков