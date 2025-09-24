https://ria.ru/20250924/otnosheniya-2043942074.html
Песков рассказал об устранении раздражителей в отношениях России и США
Песков рассказал об устранении раздражителей в отношениях России и США - РИА Новости, 24.09.2025
Песков рассказал об устранении раздражителей в отношениях России и США
Ликвидация раздражителей в отношениях России и США идет вяло, результативность близка к нулевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ликвидация раздражителей в отношениях России и США идет вяло, результативность близка к нулевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть смежный трек в наших отношениях - это трек по ликвидации раздражителей и, скажем так, расчистке тех авгиевых конюшен, которые образовались в наших отношениях за, наверное, предыдущие десятилетия. Этот трек идет вяло, результативность там близка к нулевой, хотя какая-то жизнь теплится", - сказал Песков в интервью радио РБК.
