Песков рассказал об устранении раздражителей в отношениях России и США - 24.09.2025
11:01 24.09.2025
Песков рассказал об устранении раздражителей в отношениях России и США
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ликвидация раздражителей в отношениях России и США идет вяло, результативность близка к нулевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть смежный трек в наших отношениях - это трек по ликвидации раздражителей и, скажем так, расчистке тех авгиевых конюшен, которые образовались в наших отношениях за, наверное, предыдущие десятилетия. Этот трек идет вяло, результативность там близка к нулевой, хотя какая-то жизнь теплится", - сказал Песков в интервью радио РБК.
россия, сша, дмитрий песков
Россия, США, Дмитрий Песков
Государственные флаги России и США. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ликвидация раздражителей в отношениях России и США идет вяло, результативность близка к нулевой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Есть смежный трек в наших отношениях - это трек по ликвидации раздражителей и, скажем так, расчистке тех авгиевых конюшен, которые образовались в наших отношениях за, наверное, предыдущие десятилетия. Этот трек идет вяло, результативность там близка к нулевой, хотя какая-то жизнь теплится", - сказал Песков в интервью радио РБК.
