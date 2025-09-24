https://ria.ru/20250924/otnosheniya-2043931915.html

Нормализация отношений России и США в интересах обеих сторон, заявил Песков

Нормализация отношений России и США в интересах обеих сторон, заявил Песков

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вывести отношения России и США из оцепенения и наладить экономические отношения было бы в интересах сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Больше соответствовало бы нашим двусторонним интересам и интересам США - это параллельно вести эти треки, вывести наши двусторонние отношения из вот этого "оцепенения", начать торгово-экономическое сотрудничество", - сказал Песков в интервью радио РБК.

