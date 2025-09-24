https://ria.ru/20250924/oslo-2043872334.html
В Осло прогремел взрыв
В Осло прогремел взрыв - РИА Новости, 24.09.2025
В Осло прогремел взрыв
Взрыв произошёл в столице Норвегии Осло, пострадавших нет, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания NRK. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Взрыв произошёл в столице Норвегии Осло, пострадавших нет, один человек задержан, сообщает телерадиокомпания NRK. "Экстренные службы отреагировали на сообщения о взрыве в районе Пилестредет в Осло... Один человек был задержан... Никто не пострадал", - говорится в сообщении. Отмечается, что задержанным является несовершеннолетний. По данным NRK, в районе, в котором произошёл взрыв, проживает экс-премьер Норвегии Эрна Сульберг, но на момент взрыва её не было дома.
