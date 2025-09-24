Рейтинг@Mail.ru
Орбан и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 24.09.2025 (обновлено: 23:26 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/orban-2044159277.html
Орбан и Трамп провели телефонный разговор
Орбан и Трамп провели телефонный разговор - РИА Новости, 24.09.2025
Орбан и Трамп провели телефонный разговор
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп несколько часов назад по телефону обсудили Украину, возможное урегулирование конфликта,... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T23:21:00+03:00
2025-09-24T23:26:00+03:00
в мире
украина
европа
венгрия
сша
виктор орбан
дональд трамп
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_582:149:2279:1104_1920x0_80_0_0_fc2236c445f77e2b127297ffb740bbe6.jpg
ООН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп несколько часов назад по телефону обсудили Украину, возможное урегулирование конфликта, энергоснабжение центральной Европы, ситуацию с торговыми пошлинами и мировую экономику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."Мы находимся в постоянном контакте с американским правительством, и премьер-министр также недавно разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов: ход войны, возможность мира, процессы мировой экономики, ситуацию, сложившуюся в результате пошлин, и, конечно, они также провели консультации по вопросу энергоснабжения Центральной Европы, это было несколько часов назад", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20250827/tramp-2037825110.html
украина
европа
венгрия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855466583_26:0:2757:2048_1920x0_80_0_0_2f028aa7a6586eeb758ced71de806dce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп, петер сийярто
В мире, Украина, Европа, Венгрия, США, Виктор Орбан, Дональд Трамп, Петер Сийярто
Орбан и Трамп провели телефонный разговор

Сийярто: Орбан и Трамп провели телефонный разговор и обсудили Украину

© AP Photo / Evan VucciПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 24 сен - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент США Дональд Трамп несколько часов назад по телефону обсудили Украину, возможное урегулирование конфликта, энергоснабжение центральной Европы, ситуацию с торговыми пошлинами и мировую экономику, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы находимся в постоянном контакте с американским правительством, и премьер-министр также недавно разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов: ход войны, возможность мира, процессы мировой экономики, ситуацию, сложившуюся в результате пошлин, и, конечно, они также провели консультации по вопросу энергоснабжения Центральной Европы, это было несколько часов назад", - сказал Сийярто журналистам после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Экс-президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Архивное фото) - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
СМИ: Трамп убедил Орбана сменить позицию по Украине
27 августа, 11:52
 
В миреУкраинаЕвропаВенгрияСШАВиктор ОрбанДональд ТрампПетер Сийярто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала