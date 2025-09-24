https://ria.ru/20250924/oon-2044078060.html

ООН должна вернуться к выполнению функции недопущения войн, заявил Уолтц

ООН должна вернуться к исполнению своих базовых функций по недопущению и остановке войн, заявил постоянный представитель США при организации Майк Уолтц.

ООН, 24 сен - РИА Новости. ООН должна вернуться к исполнению своих базовых функций по недопущению и остановке войн, заявил постоянный представитель США при организации Майк Уолтц. "Семь структур ООН занимаются изменением климата. Существовала Комиссия Джорджа Флойда, когда (экс-президент США Джо - ред.) Байден разрешил экспертам ООН приехать в США и давать оценку нашим судьям и методам обеспечения правопорядка... ООН должна вернуться к выполнению базовых функций остановки и предотвращения войн", - заявил дипломат в эфире телеканала Fox News. Ранее с трибуны ГА ООН президент США Дональд Трамп назвал утверждения об изменении климата величайшей ложью всех времен. Убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились кадры, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и втроем прижали к земле, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации.

