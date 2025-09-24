https://ria.ru/20250924/oon-2043886895.html

В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора при подъеме Трампа

В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора при подъеме Трампа - РИА Новости, 24.09.2025

В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора при подъеме Трампа

Оператор из делегации США мог непреднамеренно остановить эскалатор, на котором президент Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T03:36:00+03:00

2025-09-24T03:36:00+03:00

2025-09-24T03:36:00+03:00

в мире

сша

стефан дюжаррик

дональд трамп

оон

генеральная ассамблея оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150510/40/1505104054_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_50bc3f4fa50e856b35bb34e7fb5db11b.jpg

ООН, 24 сен – РИА Новости. Оператор из делегации США мог непреднамеренно остановить эскалатор, на котором президент Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на Генассамблее, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Трамп во вторник застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА ООН. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в Организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъёме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм. Дюжаррик подтвердил версию источника агентства, отметив, что "расследование" показало: "сработал встроенный предохранительный механизм". Он нужен для "предотвращения случайного зацепления людей или предметов за передаточное устройство или их втягивания в него". "Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности, описанную выше", – сказал Дюжаррик журналистам. Оператор, по утверждению Дюжаррика, был из американской делегации.

https://ria.ru/20250923/ssha-2043865734.html

https://ria.ru/20250923/oon-2043853073.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, стефан дюжаррик, дональд трамп, оон, генеральная ассамблея оон