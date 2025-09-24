Рейтинг@Mail.ru
В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора при подъеме Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
03:36 24.09.2025
В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора при подъеме Трампа
В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора при подъеме Трампа
ООН, 24 сен – РИА Новости. Оператор из делегации США мог непреднамеренно остановить эскалатор, на котором президент Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на Генассамблее, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Трамп во вторник застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА ООН. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в Организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъёме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм. Дюжаррик подтвердил версию источника агентства, отметив, что "расследование" показало: "сработал встроенный предохранительный механизм". Он нужен для "предотвращения случайного зацепления людей или предметов за передаточное устройство или их втягивания в него". "Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности, описанную выше", – сказал Дюжаррик журналистам. Оператор, по утверждению Дюжаррика, был из американской делегации.
В ООН назвали возможную причину остановки эскалатора при подъеме Трампа

© РИА Новости / Нэнси Сисель | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 24 сен – РИА Новости. Оператор из делегации США мог непреднамеренно остановить эскалатор, на котором президент Дональд Трамп поднимался в здание штаб-квартиры ООН для выступления на Генассамблее, сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Трамп во вторник застрял на эскалаторе, когда приехал в штаб-квартиру ООН для участия в дебатах высокой недели ГА ООН. Позднее президент США упомянул об инциденте с трибуны Генассамблеи. Источник в Организации сообщал РИА Новости, что внезапная остановка эскалатора при подъёме Трампа была вызвана тем, что кто-то случайно привёл в действие предохранительный механизм.
Дюжаррик подтвердил версию источника агентства, отметив, что "расследование" показало: "сработал встроенный предохранительный механизм". Он нужен для "предотвращения случайного зацепления людей или предметов за передаточное устройство или их втягивания в него".
"Возможно, видеооператор непреднамеренно активировал функцию безопасности, описанную выше", – сказал Дюжаррик журналистам.
Оператор, по утверждению Дюжаррика, был из американской делегации.
