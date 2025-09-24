Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа

https://ria.ru/20250924/oon-2043884708.html

МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в своем последнем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что необходимо открыть уголовный процесс против чиновников правительства США, включая американского президента Дональда Трампа, за приказ атаковать ракетами лодки в Карибском море. "Если это были колумбийцы... должен быть открыт уголовный процесс против тех чиновников, которые из Соединённых Штатов, даже если включён будет высший чиновник, который отдал приказ - президент Трамп, который допустил выстрелы ракет по молодым людям, которые просто хотели убежать от бедности. Если даже у них был незаконный груз, они не были наркоторговцами - это были простые бедные молодые люди из Латинской Америки, у которых нет другого выбора", - заявил Петро с трибуны ООН в Нью-Йорке. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Согласно данным правительства США, на одной из лодок было уничтожено 17 человек. "Трамп запускает ракеты по невооружённым лодкам мигрантов и обвиняет их в наркоторговле и терроризме без какой-либо возможности для защиты, тогда как настоящие наркоторговцы живут в Нью-Йорке и Майами", - добавил колумбийский лидер. Петро отметил, что его правительство за годы работы конфисковало рекордные объёмы кокаина и экстрадировало более 700 крупных наркоторговцев в США и Европу, не прибегая к насилию против мирных граждан. Нынешняя антинаркотическая политика Вашингтона, по его словам, используется не для защиты здоровья общества, а как инструмент политического господства над странами Латинской Америки. Коснувшись ситуации в Палестине, президент напомнил, что ещё четыре года назад предлагал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта, однако его слова не были услышаны. "Сегодня варварство в Газе, где десятки тысяч мирных жителей стали жертвами ракетных ударов, подтверждает, что мир не услышал тех, у кого нет бомб и больших бюджетов", - сказал политик. Глава Колумбии обратил внимание на климатический кризис, назвав его одной из главных угроз человечеству. Он заявил, что бездействие международного сообщества, а также игнорирование научных данных по политическим мотивам ведут человечество "к пропасти собственного уничтожения". Петро также обвинил Соединённые Штаты в навязывании Латинской Америке "провальной и насильственной" войны с наркотиками. Он подчеркнул, что в отличие от прежних подходов, его правительство доказало эффективность добровольной замены кокаиновых посевов, отказавшись от применения глифосата и силового давления на крестьян.

