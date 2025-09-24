Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа
Петро на ГА ООН призвал судить Трампа за уничтожение лодок в Карибском море
Президент Колумбии Густаво Петро выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Президент Колумбии Густаво Петро выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в своем последнем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что необходимо открыть уголовный процесс против чиновников правительства США, включая американского президента Дональда Трампа, за приказ атаковать ракетами лодки в Карибском море.
"Если это были колумбийцы... должен быть открыт уголовный процесс против тех чиновников, которые из Соединённых Штатов, даже если включён будет высший чиновник, который отдал приказ - президент Трамп, который допустил выстрелы ракет по молодым людям, которые просто хотели убежать от бедности. Если даже у них был незаконный груз, они не были наркоторговцами - это были простые бедные молодые люди из Латинской Америки, у которых нет другого выбора", - заявил Петро с трибуны ООН в Нью-Йорке.
"Трамп запускает ракеты по невооружённым лодкам мигрантов и обвиняет их в наркоторговле и терроризме без какой-либо возможности для защиты, тогда как настоящие наркоторговцы живут в Нью-Йорке и Майами", - добавил колумбийский лидер.
Петро отметил, что его правительство за годы работы конфисковало рекордные объёмы кокаина и экстрадировало более 700 крупных наркоторговцев в США и Европу, не прибегая к насилию против мирных граждан. Нынешняя антинаркотическая политика Вашингтона, по его словам, используется не для защиты здоровья общества, а как инструмент политического господства над странами Латинской Америки.
Коснувшись ситуации в Палестине, президент напомнил, что ещё четыре года назад предлагал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта, однако его слова не были услышаны.
"Сегодня варварство в Газе, где десятки тысяч мирных жителей стали жертвами ракетных ударов, подтверждает, что мир не услышал тех, у кого нет бомб и больших бюджетов", - сказал политик.
Глава Колумбии обратил внимание на климатический кризис, назвав его одной из главных угроз человечеству. Он заявил, что бездействие международного сообщества, а также игнорирование научных данных по политическим мотивам ведут человечество "к пропасти собственного уничтожения".
Петро также обвинил Соединённые Штаты в навязывании Латинской Америке "провальной и насильственной" войны с наркотиками. Он подчеркнул, что в отличие от прежних подходов, его правительство доказало эффективность добровольной замены кокаиновых посевов, отказавшись от применения глифосата и силового давления на крестьян.
