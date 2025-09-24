Рейтинг@Mail.ru
Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:59 24.09.2025 (обновлено: 12:00 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/oon-2043884708.html
Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа
Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа - РИА Новости, 24.09.2025
Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа
Президент Колумбии Густаво Петро в своем последнем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что необходимо открыть уголовный процесс против чиновников... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T02:59:00+03:00
2025-09-24T12:00:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
колумбия
густаво петро
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043963703_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_fb78441ab9b7eb21350976c68093d09b.jpg
МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в своем последнем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что необходимо открыть уголовный процесс против чиновников правительства США, включая американского президента Дональда Трампа, за приказ атаковать ракетами лодки в Карибском море. "Если это были колумбийцы... должен быть открыт уголовный процесс против тех чиновников, которые из Соединённых Штатов, даже если включён будет высший чиновник, который отдал приказ - президент Трамп, который допустил выстрелы ракет по молодым людям, которые просто хотели убежать от бедности. Если даже у них был незаконный груз, они не были наркоторговцами - это были простые бедные молодые люди из Латинской Америки, у которых нет другого выбора", - заявил Петро с трибуны ООН в Нью-Йорке. В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Согласно данным правительства США, на одной из лодок было уничтожено 17 человек. "Трамп запускает ракеты по невооружённым лодкам мигрантов и обвиняет их в наркоторговле и терроризме без какой-либо возможности для защиты, тогда как настоящие наркоторговцы живут в Нью-Йорке и Майами", - добавил колумбийский лидер. Петро отметил, что его правительство за годы работы конфисковало рекордные объёмы кокаина и экстрадировало более 700 крупных наркоторговцев в США и Европу, не прибегая к насилию против мирных граждан. Нынешняя антинаркотическая политика Вашингтона, по его словам, используется не для защиты здоровья общества, а как инструмент политического господства над странами Латинской Америки. Коснувшись ситуации в Палестине, президент напомнил, что ещё четыре года назад предлагал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта, однако его слова не были услышаны. "Сегодня варварство в Газе, где десятки тысяч мирных жителей стали жертвами ракетных ударов, подтверждает, что мир не услышал тех, у кого нет бомб и больших бюджетов", - сказал политик. Глава Колумбии обратил внимание на климатический кризис, назвав его одной из главных угроз человечеству. Он заявил, что бездействие международного сообщества, а также игнорирование научных данных по политическим мотивам ведут человечество "к пропасти собственного уничтожения". Петро также обвинил Соединённые Штаты в навязывании Латинской Америке "провальной и насильственной" войны с наркотиками. Он подчеркнул, что в отличие от прежних подходов, его правительство доказало эффективность добровольной замены кокаиновых посевов, отказавшись от применения глифосата и силового давления на крестьян.
https://ria.ru/20250916/oon-2042335855.html
https://ria.ru/20250915/maduro-2042114068.html
https://ria.ru/20250909/kariby-2040684458.html
сша
латинская америка
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043963703_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a3634b2364f254dd0384286b24a5528e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, латинская америка, колумбия, густаво петро, дональд трамп, оон
В мире, США, Латинская Америка, Колумбия, Густаво Петро, Дональд Трамп, ООН
Колумбия призвала открыть уголовный процесс против Трампа

Петро на ГА ООН призвал судить Трампа за уничтожение лодок в Карибском море

© Getty Images / Alexi J. RosenfeldПрезидент Колумбии Густаво Петро выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Президент Колумбии Густаво Петро выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© Getty Images / Alexi J. Rosenfeld
Президент Колумбии Густаво Петро выступает на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 23 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 24 сен - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро в своем последнем выступлении на Генеральной ассамблее ООН заявил, что необходимо открыть уголовный процесс против чиновников правительства США, включая американского президента Дональда Трампа, за приказ атаковать ракетами лодки в Карибском море.
"Если это были колумбийцы... должен быть открыт уголовный процесс против тех чиновников, которые из Соединённых Штатов, даже если включён будет высший чиновник, который отдал приказ - президент Трамп, который допустил выстрелы ракет по молодым людям, которые просто хотели убежать от бедности. Если даже у них был незаконный груз, они не были наркоторговцами - это были простые бедные молодые люди из Латинской Америки, у которых нет другого выбора", - заявил Петро с трибуны ООН в Нью-Йорке.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Генсек ООН призвал США соблюдать международное право в Карибском море
16 сентября, 20:01
В сентябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Согласно данным правительства США, на одной из лодок было уничтожено 17 человек.
"Трамп запускает ракеты по невооружённым лодкам мигрантов и обвиняет их в наркоторговле и терроризме без какой-либо возможности для защиты, тогда как настоящие наркоторговцы живут в Нью-Йорке и Майами", - добавил колумбийский лидер.
Петро отметил, что его правительство за годы работы конфисковало рекордные объёмы кокаина и экстрадировало более 700 крупных наркоторговцев в США и Европу, не прибегая к насилию против мирных граждан. Нынешняя антинаркотическая политика Вашингтона, по его словам, используется не для защиты здоровья общества, а как инструмент политического господства над странами Латинской Америки.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Мадуро посоветовал Трампу расследовать атаку на лодку в Карибском море
15 сентября, 21:54
Коснувшись ситуации в Палестине, президент напомнил, что ещё четыре года назад предлагал провести мирную конференцию для урегулирования конфликта, однако его слова не были услышаны.
"Сегодня варварство в Газе, где десятки тысяч мирных жителей стали жертвами ракетных ударов, подтверждает, что мир не услышал тех, у кого нет бомб и больших бюджетов", - сказал политик.
Глава Колумбии обратил внимание на климатический кризис, назвав его одной из главных угроз человечеству. Он заявил, что бездействие международного сообщества, а также игнорирование научных данных по политическим мотивам ведут человечество "к пропасти собственного уничтожения".
Петро также обвинил Соединённые Штаты в навязывании Латинской Америке "провальной и насильственной" войны с наркотиками. Он подчеркнул, что в отличие от прежних подходов, его правительство доказало эффективность добровольной замены кокаиновых посевов, отказавшись от применения глифосата и силового давления на крестьян.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Мадуро назвал действия США в Карибском регионе опасными
9 сентября, 14:43
 
В миреСШАЛатинская АмерикаКолумбияГуставо ПетроДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала