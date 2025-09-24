https://ria.ru/20250924/oon-2043874178.html

Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине

Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине - РИА Новости, 24.09.2025

Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине

Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, заявил первый зампостпреда... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T00:40:00+03:00

2025-09-24T00:40:00+03:00

2025-09-24T11:57:00+03:00

украина

европа

евросоюз

оон

в мире

дмитрий полянский

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2043962098_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2f9e6f8ca6b68f8fe8a683fc665e2956.jpg

ООН, 24 сен - РИА Новости. Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы", - заявил он на заседании Совбеза по Украине.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, европа, евросоюз, оон, в мире, дмитрий полянский, россия