Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине
00:40 24.09.2025 (обновлено: 11:57 24.09.2025)
Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине
Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине
Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, заявил первый зампостпреда... РИА Новости, 24.09.2025
украина
европа
евросоюз
оон
в мире
дмитрий полянский
россия
ООН, 24 сен - РИА Новости. Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы", - заявил он на заседании Совбеза по Украине.
украина
европа
россия
украина, европа, евросоюз, оон, в мире, дмитрий полянский, россия
Украина, Европа, Евросоюз, ООН, В мире, Дмитрий Полянский, Россия
Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине

Полянский заявил, что ЕС хочет, чтобы в СБ ООН не знали о ситуации на Украине

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© AP Photo / Yuki Iwamura
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН. 23 сентября 2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы", - заявил он на заседании Совбеза по Украине.
УкраинаЕвропаЕвросоюзООНВ миреДмитрий ПолянскийРоссия
 
 
