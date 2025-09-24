https://ria.ru/20250924/oon-2043874178.html
Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине
Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине - РИА Новости, 24.09.2025
Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине
Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, заявил первый зампостпреда... РИА Новости, 24.09.2025
ООН, 24 сен - РИА Новости. Европа хочет, чтобы Совбез ООН жил в параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский."Европейские спонсоры режима Зеленского хотят, чтобы Совет безопасности ООН, как и они, жил в некой параллельной реальности, в которой Украина не проигрывает на поле боя, теряя город за городом, а украинские граждане выстраиваются в очередь за тем, чтобы погибнуть в бессмысленной мясорубке за западные геополитические интересы", - заявил он на заседании Совбеза по Украине.
Полянский прокомментировал позицию ЕС по конфликту на Украине
