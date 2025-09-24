https://ria.ru/20250924/ogranicheniya--2043966283.html

В аэропортах Оренбурга и Уфы сняли ограничения на полеты

В аэропортах Оренбурга и Уфы сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Уфы сняты, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.09.2025

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Оренбурга и Уфы сняты, сообщила Росавиация. "Аэропорты Оренбург, Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

