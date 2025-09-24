https://ria.ru/20250924/obstanovka-2043812193.html
"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ
"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ - РИА Новости, 24.09.2025
"Движение по всему фронту". Где может обрушиться оборона ВСУ
В зоне СВО разворачивается осенняя кампания. До распутицы, тормозящей боевые действия, российская армия стремится улучшить тактическое положение и постепенно... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T08:00:00+03:00
2025-09-24T08:00:00+03:00
2025-09-24T08:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
курская область
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО разворачивается осенняя кампания. До распутицы, тормозящей боевые действия, российская армия стремится улучшить тактическое положение и постепенно продвигается вперед. Противник же сидит в глухой обороне. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.Окружить КупянскСамый горячий участок сейчас — Купянск на востоке Харьковской области. Передовые части группировки войск "Запад" уже зашли в городскую застройку и заблокировали гарнизон с севера и запада. Предпринимаются попытки обойти с юга. По данным Минобороны, в кольце оказалась серьезная сила — не менее 700 вэсэушников. Среди них подразделения, к которым у российских солдат особые счеты: националисты из отряда "Фрайкор" и представители так называемого российского добровольческого корпуса, а также спецназа ГУР.Через Купянск протекает река Оскол. Здесь пересекается несколько железнодорожных и автомобильных трасс, по которым снабжается вся группировка ВСУ восточнее города. Тот, кто владеет Купянском, контролирует восточную часть Харьковской области.Как и многие другие крупные города в этом регионе, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. ВСУ простреливают все коммуникации, включая переправы через Оскол. Практически каждое здание — хорошо оборудованная в инженерном отношении и защищенная долговременная огневая точка. Много минных полей.После Купянска откроется дорога на Изюм и Чугуев, Волчанск с юга — навстречу войскам "Севера", продвигающимся от Курской области, и в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной трассе, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для обороны ВСУ в Донбассе.Рывок на КонстантиновкуГруппировки войск "Юг" и "Центр" вбили клин между двумя оборонительными линиями ВСУ под Покровском (Красноармейском) и Константиновкой. Российское командование давно отказалось от лобовых штурмов и делает ставку на изоляцию населенных пунктов: отрезать от снабжения и связи, чтобы взять измором, или принудить гарнизон к паническому бегству.Восьмидесятитысячный Покровск и соседний 55-тысячный Мирноград уже практически в кольце — эту агломерацию обошли с юга, востока и севера. Логистику гарнизона поддерживает единственная оставшаяся у ВСУ асфальтированная дорога — трасса Е50 на Павлоград. Севернее Покровска части и соединения группировки "Север" продолжают наступать на Доброполье. Восточнее не прекращаются ожесточенные бои за треугольник Попов Яр — Полтавка — Русин Яр.Южнее Константиновки группировка войск "Юг" добивает подразделения ВСУ, угодившие в окружение к югу от Клебан-Быкского водохранилища. Горловина котла проходит по уже освобожденным Клебан-Быку и Александро-Калиново. По оценкам военных, там до двух мотопехотных батальонов ВСУ. Отступать им некуда.На западе группировки "Центр" и "Восток" расширяют плацдарм в Днепропетровской области. Освобождены уже 14 населенных пунктов — Калиновское, Березовое, Новониколаевка, Новопетровское, Дачное, Малиевка, Новоселовка, Январское, Хорошее, Новогеоргиевка, Филия, Запорожское, Вороное и Сосновка. Это обезопасило важный участок границы на стыке Днепропетровской и Запорожской областей и ДНР. Вероятно, в итоге тут сформируют буферную зону между Россией и Украиной.Северный рубежИнтенсивность боев в Сумской области несколько снизилась. Группировка "Север" занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. ВСУ пытаются контратаковать, нанося удары по западному флангу российских войск. Но отбить Кондратовку и Андреевку так и не смогли.На восточном фланге группировки "Север" в Сумской области — ожесточенные бои за Юнаковку. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре Юнаковки и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжалась группировка вторжения. Что еще важнее: это село находится на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.Противник отступать не собирается: потеря Юнаковки грозит каскадным обрушением фронта на данном участке. Регулярно получает подкрепления с других направлений, в том числе элитные — из Главного управления разведки (ГУР). Однако из-за господства российской армии в так называемом малом воздухе несет тяжелые потери.Впрочем, продвижения вглубь Сумской области в последние недели не было. Вероятно, замысел командования состоит в том, чтобы удерживать занятые позиции и тем самым не допустить повторного вторжения в Курскую область.Инициатива за РоссиейНа Запорожском направлении группировка "Днепр" расширяет зону контроля вокруг поселка городского типа Степногорск (довоенное население — четыре тысячи). Прорыв сюда стал возможен после освобождения села Каменское в конце июля. Фронт здесь был статичен с осени 2023-го, когда "контрнаступ" ВСУ окончательно выдохся. Освобождение этого ПГТ позволит российской армии убить сразу двух зайцев.Во-первых, до города Запорожье — менее 30 километров, а это в радиусе поражения ствольной артиллерии и FPV-дронов. Во-вторых, можно двинуться на восток — в сторону Новояковлевки, чтобы выйти в тыл вражеским войскам в районе города Орехова, где, собственно, "контрнаступ" 2023-го и начинался. Так или иначе, группировка "Днепр", долгое время не упоминавшаяся в сводках, теперь будет чаще радовать хорошими новостями.Инициатива в зоне боевых действий сохраняется за российской армией. Противник испытывает серьезные проблемы с личным составом на самых угрожаемых прорывом участках. Наступление ведется одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает ВСУ раздергивать и без того предельно растянутые силы. Однако с каждым днем им все тяжелее затыкать дыры на фронте.
https://ria.ru/20250916/pentagon-2042338023.html
https://ria.ru/20250923/tramp-2043802742.html
https://ria.ru/20250923/kupyansk-2043768954.html
харьковская область
курская область
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Андрей Коц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg
безопасность, харьковская область, курская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Курская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Андрей Коц. В зоне СВО разворачивается осенняя кампания. До распутицы, тормозящей боевые действия, российская армия стремится улучшить тактическое положение и постепенно продвигается вперед. Противник же сидит в глухой обороне. О том, что происходит на фронте, — в материале РИА Новости.
Самый горячий участок сейчас — Купянск на востоке Харьковской области. Передовые части группировки войск "Запад" уже зашли в городскую застройку и заблокировали гарнизон с севера и запада. Предпринимаются попытки обойти с юга. По данным Минобороны, в кольце оказалась серьезная сила — не менее 700 вэсэушников. Среди них подразделения, к которым у российских солдат особые счеты: националисты из отряда "Фрайкор" и представители так называемого российского добровольческого корпуса, а также спецназа ГУР.
Через Купянск протекает река Оскол. Здесь пересекается несколько железнодорожных и автомобильных трасс, по которым снабжается вся группировка ВСУ восточнее города. Тот, кто владеет Купянском, контролирует восточную часть Харьковской области.
Как и многие другие крупные города в этом регионе, киевский режим превратил Купянск в мощный укрепленный район. ВСУ простреливают все коммуникации, включая переправы через Оскол. Практически каждое здание — хорошо оборудованная в инженерном отношении и защищенная долговременная огневая точка. Много минных полей.
После Купянска откроется дорога на Изюм и Чугуев, Волчанск с юга — навстречу войскам "Севера", продвигающимся от Курской области, и в направлении Славянско-Краматорской агломерации по стратегически важной трассе, ведущей к северной границе с ДНР. Это ускорит освобождение Славянска и Краматорска — ключевых для обороны ВСУ в Донбассе.
Группировки войск "Юг" и "Центр" вбили клин между двумя оборонительными линиями ВСУ под Покровском (Красноармейском) и Константиновкой. Российское командование давно отказалось от лобовых штурмов и делает ставку на изоляцию населенных пунктов: отрезать от снабжения и связи, чтобы взять измором, или принудить гарнизон к паническому бегству.
Восьмидесятитысячный Покровск и соседний 55-тысячный Мирноград уже практически в кольце — эту агломерацию обошли с юга, востока и севера. Логистику гарнизона поддерживает единственная оставшаяся у ВСУ асфальтированная дорога — трасса Е50 на Павлоград. Севернее Покровска части и соединения группировки "Север" продолжают наступать на Доброполье. Восточнее не прекращаются ожесточенные бои за треугольник Попов Яр — Полтавка — Русин Яр.
Южнее Константиновки группировка войск "Юг" добивает подразделения ВСУ, угодившие в окружение к югу от Клебан-Быкского водохранилища. Горловина котла проходит по уже освобожденным Клебан-Быку и Александро-Калиново. По оценкам военных, там до двух мотопехотных батальонов ВСУ. Отступать им некуда.
На западе группировки "Центр" и "Восток" расширяют плацдарм в Днепропетровской области. Освобождены уже 14 населенных пунктов — Калиновское, Березовое, Новониколаевка, Новопетровское, Дачное, Малиевка, Новоселовка, Январское, Хорошее, Новогеоргиевка, Филия, Запорожское, Вороное и Сосновка. Это обезопасило важный участок границы на стыке Днепропетровской и Запорожской областей и ДНР. Вероятно, в итоге тут сформируют буферную зону между Россией и Украиной.
Интенсивность боев в Сумской области несколько снизилась. Группировка "Север" занимает позиции по линии Кондратовка — Андреевка — Алексеевка — Новониколаевка — Яблоновка — Локня. ВСУ пытаются контратаковать, нанося удары по западному флангу российских войск. Но отбить Кондратовку и Андреевку так и не смогли.
На восточном фланге группировки "Север" в Сумской области — ожесточенные бои за Юнаковку. Это село в 20 километрах от Сум было главным перевалочным пунктом для подразделений ВСУ, атаковавших Курскую область прошлым летом. Штурмовики "Севера" закрепились в центре Юнаковки и взяли под частичный контроль трассу Н-07, по которой снабжалась группировка вторжения. Что еще важнее: это село находится на господствующей высоте, откуда Сумы простреливаются ствольной артиллерией насквозь.
Противник отступать не собирается: потеря Юнаковки грозит каскадным обрушением фронта на данном участке. Регулярно получает подкрепления с других направлений, в том числе элитные — из Главного управления разведки (ГУР). Однако из-за господства российской армии в так называемом малом воздухе несет тяжелые потери.
Впрочем, продвижения вглубь Сумской области в последние недели не было. Вероятно, замысел командования состоит в том, чтобы удерживать занятые позиции и тем самым не допустить повторного вторжения в Курскую область.
На Запорожском направлении группировка "Днепр" расширяет зону контроля вокруг поселка городского типа Степногорск (довоенное население — четыре тысячи). Прорыв сюда стал возможен после освобождения села Каменское в конце июля. Фронт здесь был статичен с осени 2023-го, когда "контрнаступ" ВСУ окончательно выдохся. Освобождение этого ПГТ позволит российской армии убить сразу двух зайцев.
Во-первых, до города Запорожье — менее 30 километров, а это в радиусе поражения ствольной артиллерии и FPV-дронов. Во-вторых, можно двинуться на восток — в сторону Новояковлевки, чтобы выйти в тыл вражеским войскам в районе города Орехова, где, собственно, "контрнаступ" 2023-го и начинался. Так или иначе, группировка "Днепр", долгое время не упоминавшаяся в сводках, теперь будет чаще радовать хорошими новостями.
Инициатива в зоне боевых действий сохраняется за российской армией. Противник испытывает серьезные проблемы с личным составом на самых угрожаемых прорывом участках. Наступление ведется одновременно на нескольких направлениях, что вынуждает ВСУ раздергивать и без того предельно растянутые силы. Однако с каждым днем им все тяжелее затыкать дыры на фронте.