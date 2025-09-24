https://ria.ru/20250924/obschezhitiya-2043924824.html
На ремонт общежитий университетов выделят 70 миллиардов рублей за три года
На ремонт общежитий университетов выделят 70 миллиардов рублей за три года
Более 70 миллиардов рублей предусмотрено в проекте бюджета РФ на ремонт общежитий университетов в 2026-2028 годах, сообщила пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 70 миллиардов рублей предусмотрено в проекте бюджета РФ на ремонт общежитий университетов в 2026-2028 годах, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "На эти цели в 2026-2028 годах предусмотрено более 70 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
