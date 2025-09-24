Рейтинг@Mail.ru
На ремонт общежитий университетов выделят 70 миллиардов рублей за три года - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 24.09.2025
https://ria.ru/20250924/obschezhitiya-2043924824.html
На ремонт общежитий университетов выделят 70 миллиардов рублей за три года
На ремонт общежитий университетов выделят 70 миллиардов рублей за три года - РИА Новости, 24.09.2025
На ремонт общежитий университетов выделят 70 миллиардов рублей за три года
Более 70 миллиардов рублей предусмотрено в проекте бюджета РФ на ремонт общежитий университетов в 2026-2028 годах, сообщила пресс-служба Минфина РФ. РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T10:03:00+03:00
2025-09-24T10:03:00+03:00
россия
жилье
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798454520_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_1c859817702a8610156c4bca0567e410.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 70 миллиардов рублей предусмотрено в проекте бюджета РФ на ремонт общежитий университетов в 2026-2028 годах, сообщила пресс-служба Минфина РФ. "На эти цели в 2026-2028 годах предусмотрено более 70 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250124/gosduma-1995242208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798454520_179:0:2908:2047_1920x0_80_0_0_f966b433b1bfcba1d01d4e20e26b9e16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, жилье, общество, министерство финансов рф (минфин россии)
Россия, Жилье, Общество, Министерство финансов РФ (Минфин России)
На ремонт общежитий университетов выделят 70 миллиардов рублей за три года

На ремонт общежитий университетов в 2026-2028 годах выделят 70 млрд рублей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Более 70 миллиардов рублей предусмотрено в проекте бюджета РФ на ремонт общежитий университетов в 2026-2028 годах, сообщила пресс-служба Минфина РФ.
"На эти цели в 2026-2028 годах предусмотрено более 70 миллиардов рублей", - рассказали в пресс-службе.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В ГД призвали создать программу возведения семейных студенческих общежитий
24 января, 04:21
 
РоссияЖильеОбществоМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала