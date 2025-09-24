https://ria.ru/20250924/obrushenie-2043898207.html

Иностранец погиб при обрушении горной выработки в Туве

Иностранец погиб при обрушении горной выработки в Туве - РИА Новости, 24.09.2025

Иностранец погиб при обрушении горной выработки в Туве

Иностранный работник горнодобывающего предприятия ООО "Лунсин" погиб в Туве при обрушении горной выработки в 160 метрах под землей, сообщает республиканское... РИА Новости, 24.09.2025

КРАСНОЯРСК, 24 сен – РИА Новости. Иностранный работник горнодобывающего предприятия ООО "Лунсин" погиб в Туве при обрушении горной выработки в 160 метрах под землей, сообщает республиканское управление МЧС. По данным ведомства, 24 сентября в 05.18 (04.18 мск) в центр управления кризисными ситуациями главного управления МЧС России по Республике Тыва поступило сообщение о том, что в горной выработке в 160 метрах под землей произошло обрушение. Под завалом оказался один работник ООО "Лунсин". "На место происшествия оперативно выехало горноспасательное отделение военизированной горноспасательной части МЧС России, которое дислоцируется на месте предприятия. Спасатели извлекли мужчину 40 лет и передали врачам, которые констатировали смерть. Всего было привлечено сил и средств 18 человек и пять единиц техники", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры республики, в результате несчастного случая погиб гражданин Китая. "По поручению прокурора республики Сергея Дябкина организована проверка по факту несчастного случая в горно-обогатительном комбинате "Кызыл-Таштыгский" ООО "Лунсин", - отмечают в прокуратуре Тувы. Региональное управление СК РФ также организовало проверку о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 2 ст. 217 УК РФ). По ее результатам будет принято процессуальное решение. ООО "Лунсин" – крупнейшее региональное горнодобывающее предприятие Республики Тыва, единственный разработчик цинкового концентрата на территории республики. Компания осуществляет отработку Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения с лицензией до 1 мая 2031 года.

