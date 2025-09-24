Рейтинг@Mail.ru
В Новосибирске ликвидировали пожар в зоопарке
04:00 24.09.2025 (обновлено: 11:19 24.09.2025)
В Новосибирске ликвидировали пожар в зоопарке
В Новосибирске ликвидировали пожар в зоопарке
Крупный ночной пожар в зоопарке Новосибирска полностью ликвидирован, погибли пять животных, 24 спасены, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области в своем... РИА Новости, 24.09.2025
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Крупный ночной пожар в зоопарке Новосибирска полностью ликвидирован, погибли пять животных, 24 спасены, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области в своем Telegram-канале. Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации были задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать в короткие сроки и остановить распространение огня. Огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники не пострадали. В МЧС сообщали о гибели 11 животных и спасении более 20. "По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка спасены, пять животных погибли. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении. Как сообщалось, зоопарк уже в среду открывается для посещения. Власти проведут совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы. Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные Книги.
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Крупный ночной пожар в зоопарке Новосибирска полностью ликвидирован, погибли пять животных, 24 спасены, сообщает ГУМЧС по Новосибирской области в своем Telegram-канале.
Поздно вечером во вторник на территории зоопарка в Новосибирске произошел пожар. В ликвидации были задействованы более 30 пожарных и десять единиц техники. Пожар удалось локализовать в короткие сроки и остановить распространение огня. Огонь охватил два вольера на площади 180 квадратных метров. Сотрудники не пострадали. В МЧС сообщали о гибели 11 животных и спасении более 20.
"По уточненной информации, 24 обитателя зоопарка спасены, пять животных погибли. Пожар полностью ликвидирован", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, зоопарк уже в среду открывается для посещения. Власти проведут совещание о его дальнейшей работе и восстановлении инфраструктуры. Причины возгорания установят специалисты МЧС и правоохранительные органы.
Новосибирский зоопарк имени Ростислава Александровича Шило — один из крупнейших зоопарков России. Занимает площадь 65 гектаров, в нем содержится около 12 тысяч особей 790 видов. Более 350 видов занесены в Международную красную книгу. Около 180 видов внесено в Красную книгу России и региональные Красные Книги.
