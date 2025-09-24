Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск и Туапсе выросло до 16

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских дронов на Новороссийск и Туапсе увеличилось до 16, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова."По оперативным данным, пострадали 16 человек. В Новороссийске двое пострадавших погибли на месте. Девять человек госпитализированы в Новороссийскую больницу, двое из них — в тяжелом состоянии, проводится их транспортировка в Краевую клиническую больницу № 1. Еще трое получили помощь амбулаторно. В Туапсе в районную больницу госпитализированы два человека в состоянии средней степени тяжести. Один из них — несовершеннолетний", — написала она в Telegram-канале.ВСУ нанесли удары в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля.Пункт временного размещения развернут на базе Технико-экономического лицея.Обломки дронов упали на припаркованные машины и спровоцировали пожар, 20 автомобилей повреждены, три из них полностью сгорели.Здание офиса Каспийского трубопроводного консорциума также получило повреждения, двое работников ранены. Работа временно приостановлена, персонал эвакуировали.Губернатор региона Вениамин Кондратьев призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Он поручил мэру Андрею Кравченко оказать помощь пострадавшим.В Новороссийске ввели режим ЧС, в городе включили сирены отражения повторной атаки. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю.
Здание офиса Каспийского трубопроводного консорциума также получило повреждения, двое работников ранены. Работа временно приостановлена, персонал эвакуировали.
Губернатор региона Вениамин Кондратьев призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Он поручил мэру Андрею Кравченко оказать помощь пострадавшим.
При обнаружении обломков беспилотников следует сразу сообщить об этом по номеру 112.
В Новороссийске ввели режим ЧС, в городе включили сирены отражения повторной атаки. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю.
