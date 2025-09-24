https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044054858.html

Число пострадавших после атаки дронов на Новороссийск увеличилось до семи

Число пострадавших при атаке украинских дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до семи, сообщил оперштаб Краснодарского края. РИА Новости, 24.09.2025

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до семи, сообщил оперштаб Краснодарского края."После атаки БПЛА на Новороссийск количество пострадавших увеличилось до семи человек. Все они доставлены в больницу. Еще один, седьмой, пострадавший получил ранения легкой степени тяжести", — говорится в Telegram-канале штаба.Позднее в оперштабе сообщили, что число пострадавших увеличилось до восьми.По данным главы региона Вениамина Кондратьева, двое погибли.Противник нанес удары в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля.Пункт временного размещения развернут на базе Технико-экономического лицея.Обломки дронов упали на припаркованные машины и спровоцировали пожар, двадцать автомобилей повреждены, три из них полностью сгорели.Офис Каспийского трубопроводного консорциума также получил повреждения, двое работников ранены. Работа временно приостановлена, персонал эвакуировали.Кондратьев призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Он поручил мэру Андрею Кравченко оказать помощь пострадавшим.В Новороссийске ввели режим ЧС, в городе включили сирены из-за отражения повторной атаки. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю.

