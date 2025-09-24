Число пострадавших после атаки дронов на Новороссийск увеличилось до семи

КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до семи, сообщил оперштаб Краснодарского края."После атаки БПЛА на Новороссийск количество пострадавших увеличилось до семи человек. Все они доставлены в больницу. Еще один, седьмой, пострадавший получил ранения легкой степени тяжести", — говорится в Telegram-канале штаба.Позднее в оперштабе сообщили, что число пострадавших увеличилось до восьми.По данным главы региона Вениамина Кондратьева, двое погибли.Противник нанес удары в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля.Пункт временного размещения развернут на базе Технико-экономического лицея.Обломки дронов упали на припаркованные машины и спровоцировали пожар, двадцать автомобилей повреждены, три из них полностью сгорели.Офис Каспийского трубопроводного консорциума также получил повреждения, двое работников ранены. Работа временно приостановлена, персонал эвакуировали.Кондратьев призвал жителей города сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и по возможности оставаться дома. Он поручил мэру Андрею Кравченко оказать помощь пострадавшим.В Новороссийске ввели режим ЧС, в городе включили сирены из-за отражения повторной атаки. Беспилотную опасность объявили по всему Краснодарскому краю.
КРАСНОДАР, 24 сен — РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинских дронов ВСУ на Новороссийск увеличилось до семи, сообщил оперштаб Краснодарского края.
"После атаки БПЛА на Новороссийск количество пострадавших увеличилось до семи человек. Все они доставлены в больницу. Еще один, седьмой, пострадавший получил ранения легкой степени тяжести", — говорится в Telegram-канале штаба.
Позднее в оперштабе сообщили, что число пострадавших увеличилось до восьми.
По данным главы региона Вениамина Кондратьева, двое погибли.
Противник нанес удары в районе гостиницы "Новороссийск". Повреждения получили здание отеля и семь домов, у некоторых загорелась кровля.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.