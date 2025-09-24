Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:03 24.09.2025 (обновлено: 19:29 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044035497.html
В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей
В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей - РИА Новости, 24.09.2025
В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей
Двадцать автомобилей повреждены после падения обломков БПЛА в результате атаки ВСУ на Новороссийск, три машины полностью сгорели, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T15:03:00+03:00
2025-09-24T19:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вооруженные силы украины
новороссийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044130065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c58ba20850e8e83ae9ebf1ed09a089b.jpg
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Двадцать автомобилей повреждены после падения обломков БПЛА в результате атаки ВСУ на Новороссийск, три машины полностью сгорели, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск"… Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли.
https://ria.ru/20250924/vsu-2044028339.html
новороссийск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044130065_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51039b26c5dee4916d695f42d2d7ef65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вооруженные силы украины, новороссийск
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Новороссийск
В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей

При атаке ВСУ на Новороссийск повреждены 20 автомобилей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
Автомобиль в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025 - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль в центре Новороссийска, поврежденный вследствие ударов дронов со стороны ВСУ. 24 сентября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Двадцать автомобилей повреждены после падения обломков БПЛА в результате атаки ВСУ на Новороссийск, три машины полностью сгорели, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
"Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск"… Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли.
Последствия атаки ВСУ на Новороссийск - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до шести
Вчера, 14:52
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВооруженные силы УкраиныНовороссийск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала