https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044035497.html

В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей

В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей - РИА Новости, 24.09.2025

В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей

Двадцать автомобилей повреждены после падения обломков БПЛА в результате атаки ВСУ на Новороссийск, три машины полностью сгорели, сообщили в оперативном штабе... РИА Новости, 24.09.2025

2025-09-24T15:03:00+03:00

2025-09-24T15:03:00+03:00

2025-09-24T19:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

вооруженные силы украины

новороссийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044130065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c58ba20850e8e83ae9ebf1ed09a089b.jpg

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Двадцать автомобилей повреждены после падения обломков БПЛА в результате атаки ВСУ на Новороссийск, три машины полностью сгорели, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск"… Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли.

https://ria.ru/20250924/vsu-2044028339.html

новороссийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, вооруженные силы украины, новороссийск