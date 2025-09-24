https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044035497.html
В Новороссийске при атаке БПЛА ВСУ получили повреждения 20 автомобилей
СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Двадцать автомобилей повреждены после падения обломков БПЛА в результате атаки ВСУ на Новороссийск, три машины полностью сгорели, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края."Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу "Новороссийск"… Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью", - говорится в сообщении оперштаба Кубани.Глава Кубани Вениамин Кондратьев ранее в среду заявил, что днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, беспилотники ударили в центр города. По последней информации оперштаба региона, пострадали шесть человек, еще двое погибли.
