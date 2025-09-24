Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие - РИА Новости, 24.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:43 24.09.2025 (обновлено: 15:12 24.09.2025)
https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044003727.html
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, атакована центральная часть... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:43:00+03:00
2025-09-24T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вениамин кондратьев
новороссийск
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044035641_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0722a2503212616764b48fa9e92efc66.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, атакована центральная часть города, в районе гостиницы "Новороссийск".По предварительной информации, сообщил Кондратьев, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
2025-09-24T13:43
true
PT0M21S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044035641_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb08d0338450d8afd84b1e2189ab271b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вениамин кондратьев, новороссийск, происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Вениамин Кондратьев, Новороссийск, Происшествия, Краснодарский край
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие

ВСУ обстреляли Новороссийск, атакована центральная часть города, есть погибшие

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, атакована центральная часть города, в районе гостиницы "Новороссийск".
По предварительной информации, сообщил Кондратьев, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается.
"Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВениамин КондратьевНовороссийскПроисшествияКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала