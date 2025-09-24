https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044003727.html

ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, атакована центральная часть города, в районе гостиницы "Новороссийск".По предварительной информации, сообщил Кондратьев, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие", - написал Кондратьев в Telegram-канале.

