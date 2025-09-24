https://ria.ru/20250924/novorossiysk-2044003727.html
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие - РИА Новости, 24.09.2025
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, атакована центральная часть... РИА Новости, 24.09.2025
2025-09-24T13:43:00+03:00
2025-09-24T13:43:00+03:00
2025-09-24T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вениамин кондратьев
новороссийск
происшествия
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044035641_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0722a2503212616764b48fa9e92efc66.jpg
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима, атакована центральная часть города, в районе гостиницы "Новороссийск".По предварительной информации, сообщил Кондратьев, известно о двух погибших, три человека пострадали. Повреждения получили пять жилых домов, в том числе многоквартирные, а также здание гостиницы. Отражение атаки продолжается."Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. К сожалению, есть погибшие", - написал Кондратьев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/18/2044035641_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_eb08d0338450d8afd84b1e2189ab271b.jpg
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
Последствия удара беспилотников ВСУ по Новороссийску
2025-09-24T13:43
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, новороссийск, происшествия, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Вениамин Кондратьев, Новороссийск, Происшествия, Краснодарский край
ВСУ нанесли удары по центру Новороссийска, есть погибшие
ВСУ обстреляли Новороссийск, атакована центральная часть города, есть погибшие